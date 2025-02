Clarissa lança seu novo single “DNA” com clipe autoral e celebra trajetória na música A cantora e compositora catarinense se reinventa ao apresentar seu sexto lançamento e destaca momentos marcantes de sua carreira O... Feed TV - Arquivo de Música|Do R7 11/02/2025 - 10h26 (Atualizado em 11/02/2025 - 10h26 ) twitter

Clarissa (Foto: Divulgação)

Desde pequena, Clarissa viveu cercada pela música. Nascida em Criciúma/SC, seu talento começou a brilhar ainda na infância, quando integrou o coral do colégio, influenciada pelo pai, músico e apaixonado pelo violão. Aos nove anos, foi convidada a participar do renomado Coral Show Criança Feliz, referência no sul do Brasil, onde permaneceu por 15 anos.

Não perca a chance de conhecer mais sobre a trajetória inspiradora de Clarissa e seu novo single! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Música.

