Comemorações especiais marcam os 40 anos do Rock in Rio 2024 Itaú terá o espaço já criado pelo banco em sete edições, pavilhão de três andares é assinado por Marcelo Rosenbaum



No ano em que comemora seu centenário, o Itaú Unibanco convida o público do Rock in Rio Brasil 2024 a uma celebração da riqueza cultural brasileira. O banco está em sua sétima participação como patrocinador master do evento, que também festeja 40 anos de história, e, nesta edição, apresenta o Pavilhão Itaú: espaço assinado pelo arquiteto Marcelo Rosenbaum com mais de 1.000m². Distribuído em três andares, esse é o maior ambiente já criado pela marca na Cidade do Rock e o convite ao design inovador de Rosenbaum reflete o compromisso do banco em conectar pessoas e culturas por meio da arte e da música. O local também foi pensado para receber os tradicionais shows do Itaú, que serão iniciados após a apresentação do headliner do Palco Mundo e irão transformar o gramado do festival em uma grande pista de dança e em uma festa diária.

