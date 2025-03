Lollapalooza Brasil 2025 terá experiência que aproxima ídolos e fãs Promovendo ações ao redor do mundo, Budweiser promete envolver o público do festival em um conjunto de experiências inesquecíveis O... Feed TV - Arquivo de Música|Do R7 25/03/2025 - 17h26 (Atualizado em 25/03/2025 - 17h26 ) twitter

Lollapalooza (Foto: Reprodução)

Em qualquer conversa sobre festivais de música, um nome é presença garantida: Budweiser. A marca reúne repertório global e histórico consistente ao lado dos fãs, ídolos e dos maiores eventos do planeta. No Lollapalooza Brasil 2025, que acontece em 28, 29 e 30 de março, Bud se mantém como cerveja oficial do evento – reafirmando a parceria iniciada em 2018 – e entrega uma combinação de estrutura robusta, cultura pop, interatividade e comportamento. Com a proposta de criar um território de experiências no festival, Bud assina dois palcos, ativações imersivas, brindes disputados, DJ’s nos intervalos, paredões de chopp entre outras iniciativas que, somadas, devem envolver o público tanto quanto os headliners.

Não perca a chance de saber mais sobre essa experiência única no festival! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Música.

