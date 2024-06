MC Daniel: Em busca de paz Zero polêmicas? MC Daniel, de 25 anos afirmou que vai abdicar de se 'envolver em briga e polêmicas'. O funkeiro conta com 19 milhões...

Zero polêmicas? MC Daniel, de 25 anos afirmou que vai abdicar de se 'envolver em briga e polêmicas'. O funkeiro conta com 19 milhões de seguidores no Instagram, e comunicou que não irá mais se envolver em 'tretas'.

