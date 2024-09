Novidades imperdíveis para os 40 anos do Rock in Rio Schweppes Mixed faz história como o primeiro 'drink pronto para beber' a embarcar no evento O conteúdo Rock in Rio recebe novidades... Feed TV - Arquivo de Música|Do R7 04/09/2024 - 14h02 (Atualizado em 04/09/2024 - 14h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Rock in Rio 2024 (Foto: Divulgação)

Faltam poucos dias para a comemoração dos 40 anos do Rock in Rio. O festival trará grandes novidades, inclusive com os parceiros. Schweppes Premium Drinks, marca da The Coca-Cola Company da categoria de drinks prontos para beber, está de cara nova. A marca ganha novo nome e nova embalagem: Schweppes Premium Drinks é agora Schweppes Mixed. A novidade estará presente no Rock in Rio Brasil 2024. É a primeira marca da categoria de drinks prontos para beber da história do maior festival de música e entretenimento do mundo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Música - Feed TV

‌



Leia mais em Música - Feed TV



• Rock in Rio recebe novidades na comemoração dos 40 aos do festival

• Leonardo ganha presente especial da neta e compartilha na web; saiba o quê

• Leonardo tem vida financeira exposta durante programa de TV: ‘Chato porque está rico’