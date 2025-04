Organização de Lady Gaga no Rio detalha motivo da escolha e número que supera Madonna Com palco de 1.260 m², show da Mother Monster supera estrutura de Madonna: 'Nem todos os grandes artistas da cena atual conseguem'...

O Feed TV conversou com Luiz Guilherme Niemeyer, responsável pela Bonus Track – produtora que coordena o megashow de Lady Gaga na praia de Copacabana. Pela segunda vez, as areias do Rio de Janeiro receberão um público de peso que ama o universo da música pop. Em 2024, Madonna levou 1,6 milhão de pessoas. Os organizadores de Todo Mundo no Rio garantem que, pelo menos, um dos números será superado neste ano. Niemeyer ainda detalha motivo para escalação de Gaga, parâmetros das próximas atrações e desafios do evento. Veja abaixo a entrevista completa.

