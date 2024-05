Pabllo Vittar se emociona em festival de São Paulo A cantora Pabllo Vittar esteve no Nômade Festival, que acontece nesse final de semana em São Paulo. No palco, que está montado no...

Pabllo Vittar se emociona em festival de São Paulo

A cantora Pabllo Vittar esteve no Nômade Festival, que acontece nesse final de semana em São Paulo. No palco, que está montado no Parque Villa Lobos, a drag queen se emocionou ao ser ovacionada pelo público.

