São Paulo terá festival gratuito com shows de Ivete Sangalo, Ludmilla, Iza e mais TIM Music acontece pela primeira vez na capital paulista nos dias 12 e 13 de abril no Parque Ibirapuera com nomes da música nacional... Feed TV - Arquivo de Música|Do R7 05/04/2025 - 13h05 (Atualizado em 05/04/2025 - 13h05 ) twitter

Ivete e Ludmilla (Foto: Rodolfo Magalhães)

O festival TIM Music acontece pela primeira vez em São Paulo. Com artistas considerados ícones da música brasileira, o evento é gratuito e ocorre nos dias 12 e 13 de abril, no Parque Ibirapuera. com quatro shows de gêneros musicais, o festival reúne nomes como Ivete Sangalo, Iza, Ludmilla, Mano Brown e o astro Martinho da Vila.

