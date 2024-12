Spotify divulga artistas, músicas e álbuns mais escutados do ano Taylor Swift é a artista mais escutada no Spotify no mundo em 2024 O conteúdo Spotify divulga artistas, músicas e álbuns mais escutados... Feed TV - Arquivo de Música|Do R7 04/12/2024 - 13h50 (Atualizado em 04/12/2024 - 13h50 ) twitter

Taylor Swift (Foto: Divulgação/ Spotify)

Hoje (4), o Spotify lança sua retrospectiva com a experiência personalizada para os usuários – celebrando os fãs, artistas e criadores que fizeram deste ano um marco de sucesso, com impacto cultural e agitado pelos fandoms. Desde mostrar aos usuários como seu gosto musical evoluiu ao longo do ano até entregar os resultados da Retrospectiva por meio de uma nova experiência personalizada de podcast, a Retrospectiva Spotify 2024 oferece aos fãs ainda mais maneiras de se envolver com o que amam. Veja abaixo os artistas, músicas e álbuns mais ouvidos do ano.

