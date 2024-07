Justin Bieber vai receber R$ 55 milhões para cantar em casamento indiano União de Anant Ambani, filho do homem mais rico da Ásia, e Radhika Merchant já contou com Rihanna em festa pré-casamento

Justin Bieber chegou nesta quinta-feira na Índia para se apresentar em casamento Montagem R7/Reprodução Instagram/@justinbieber e Reprodução X/@Anant_ambani1

Justin Bieber chegou nesta quinta-feira (04) a Mumbai, na Índia, para se apresentar no casamento de Anant Ambani, filho de um dos homens mais ricos do mundo, e Radhika Merchant, filha de magnatas do ramo farmacêutico. A festa acontecerá de 12 a 14 de julho e o cantor canadense vai receber US$ 10 milhões, cerca de R$ 56 milhões, de acordo com a cotação de hoje.

Bieber não deve ser a única estrela internacional a se apresentar na união dos bilionários indianos. De acordo com o jornal India Today, a família negocia para que Adele, Drake e Lana Del Rey também se apresentem na celebração do casamento.

Esta não é a primeira vez que os Ambanis trazem estrelas internacionais para seus eventos. Rihanna se apresentou na festa pré-casamento de Anant e Radhika em Jamnagar, realizada em março, e cobrou cerca de US$ 9 milhões, aproximadamente R$ 49 milhões.

Outra celebração da união do casal foi uma festa em cruzeiro que contou com as apresentações de Katy Perry, Backstreet Boys e Andrea Bocelli.

No casamento da filha mais nova de Mukesh Ambani, Isha Ambani, em 2018, Beyoncé foi a atração principal. A estrela recebeu quase US$ 4 milhões, cerca de R$ 21 milhões, para se apresentar na festa particular.

O bilionário presidente de uma gigante do petróleo e das telecomunicações resolveu gastar bem mais com o filho mais novo Anant Ambani.

Essa é a segunda visita de Justin Bieber à Índia, a primeira foi em 2017, quando o país estava no programa da Purpose World Tour. Apesar dos planos para um itinerário lotado, incluindo uma grande festa e uma visita ao Taj Mahal, Bieber deixou a cidade rapidamente após show.