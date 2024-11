Liam Payne: exame mostra que o cantor tinha cocaína, crack e outras drogas no corpo Suspeitas iniciais apontam que o uso de drogas pode ter influenciado a queda do ex-integrante do One Direction, segundo o TMZ Música|Do R7 21/10/2024 - 16h09 (Atualizado em 21/10/2024 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Liam Payne faleceu no dia 16 de outubro, aos 31 anos Reprodução/Instagram/@liampayne

O exame toxicológico de Liam Payne acusou que o cantor tinha cocaína, crack e outras drogas no organismo, de acordo com o site TMZ.

O ex-integrante da banda One Direction foi encontrado morto na cidade de Buenos Aires, na Argentina, na quarta (16) no hotel CasaSur. O cantor deixa um filho, Bear, de 7 anos.

Policiais informaram ao TMZ que foi descoberta uma versão argentina de metanfetamina nos exames de Liam, além de “cocaína rosa” — uma mistura de drogas sintéticas.

Durante as buscas no quarto do hotel, a polícia de Buenos Aires encontrou, além de bebidas alcoólicas, medicamentos como clonazepam — utilizado no tratamento de epilepsia, transtornos de ansiedade e síndrome do pânico. No pátio interno, onde estava o corpo, foram localizados uma garrafa de whisky, um isqueiro e um celular.

As primeiras suspeitas dos policiais indicavam que Liam poderia estar sob efeito de drogas, o que poderia ter contribuído para a queda do cantor.