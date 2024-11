Linkin Park no Brasil: Emily Armstrong ainda lida com a pressão de substituir Chester, mas prova que está à altura Grupo americano fez o primeiro de seus dois shows esgotados na Arena Palmeiras nesta sexta-feira (15) Música|Danillo CostaOpens in new window 16/11/2024 - 11h15 (Atualizado em 16/11/2024 - 11h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Linkin Park lotou a Arena Palmeiras nesta sexta-feira (15) Reprodução/Instagram/linkinpark

Nesta sexta-feira (15), o Linkin Park realizou o primeiro de seus dois shows esgotados na Arena Palmeiras, em São Paulo. A apresentação faz parte da From Zero World Tour, que marca o retorno do grupo após a trágica morte do vocalista Chester Bennington, em 2017. Além de um novo baterista, a banda ganhou os vocais de Emily Armstrong nos versos cantados pelo antigo lead singer e um novo álbum, lançado no mesmo dia da performance no Brasil.

Desde a perda de Chester, os fãs do Linkin Park se perguntavam se seria possível a continuidade do grupo, afinal, a missão de achar um cantor com o alcance vocal de Bennington parecia quase impossível. Logo, quando Emily foi anunciada como a substituta do ídolo, muitos se perguntaram se ela sustentaria o rojão. E é exatamente este o trabalho dela nessa turnê: provar que dá conta do recado.

Com este enorme peso nas costas, a californiana de 38 anos começou a apresentação no Brasil um pouco nervosa. As notas entravam, mas ela não parecia tão à vontade quanto os veteranos. Enquanto Mike Shinoda e seus companheiros esbanjavam carisma diante do estádio lotado, a novata demonstrava uma certa insegurança, perfeitamente compreensível no contexto em que ela se encontra.

No quarto ato, contudo, a parte acústica do show deu espaço para Armstrong mostrar ao público seu trunfo em relação a Chester. Para além dos gritos roucos que popularizaram o Linkin Park de Bennington ao redor do globo, Emily consegue entregar, também, um timbre mais limpo e suave, dando mais possibilidades à nova formação. Assim, após uma sequência de canções com qualidade técnica impecável, a nova voz do grupo teve finalmente o que precisava para se soltar: seu nome entoado pelo público.

‌



Aclamada e aprovada, Emily chegou ao apogeu da apresentação devidamente incorporada à mistura, executando os maiores sons da banda com uma postura enérgica, espontânea e cheia de atitude. E por falar em hits, não faltou nenhum no show. Cada single estava presente, deixando a plateia aquecida ininterruptamente por duas horas. Mas não pense que o concerto foi marcado apenas pela nostalgia, pois o From Zero está em peso na setlist.

O show de São Paulo, inclusive, foi readaptado para receber as composições do novo álbum. Além dos primeiros singles, The Emptiness Machine, Heavy Is the Crown e Over Each Other, o Linkin Park trouxe composições que chegaram às plataformas de streaming ontem, como Two Faced e Casualty.

Com uma grande queima de fogos, a banda encerrou o show deixando um gostinho de quero mais. Mas, para nossa sorte, o repeteco já tem data marcada. O Linkin Park retorna ao Brasil em novembro de 2025, com apresentações em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre, com uma Emily bem mais confiante até lá.