Luan Santana deixa fãs intrigados sobre suposta gravidez da noiva em gravação de DVD O projeto contou com tecnologia moderna e proporcionou uma experiência imersiva no universo lunar Música|Do R7 19/07/2024 - 16h52 (Atualizado em 19/07/2024 - 17h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Luan Santana na gravação do DVD 'Luan Ao Vivo na Lua' Foto: Brazil News - Manuela Scarpa

Luan Santana, de 33 anos, gravou seu novo DVD, ‘Luan Ao Vivo na Lua’, na noite desta quarta-feira (17) em Cotia, interior de São Paulo. O projeto apresenta 13 canções inéditas do cantor, incluindo a música “Violão”, dedicada a Jade Magalhães, de 31 anos, durante o período em que estiveram separados. Atualmente, eles estão noivos.

Na composição, Luan narra uma história onde Jade estaria grávida de outro homem, mas que, mesmo assim, o filho aprenderia a tocar suas canções no violão.

Nas redes sociais, os fãs ficaram entusiasmados e especularam sobre uma possível gravidez da designer de moda. “Já estou totalmente iludida com a possível gravidez da Jade, vem aí, Luan Santana, pai do ano”, escreveu uma pessoa no X. “Jade Magalhães está grávida e ponto. Nada me tira da cabeça”, disse mais um. “A Jade Magalhães tá com muita cara de grávida”, comentou outra.

A gravação contou com tecnologia moderna e proporcionou uma experiência imersiva no universo lunar, com recursos cenográficos, sonoros, iluminação e efeitos inéditos. Mais de 300 profissionais participaram do espetáculo, que envolveu 14 dias de montagem e testes da estrutura.

Publicidade

Com 16 anos de carreira, o cantor decidiu se desafiar com este projeto. Pelas redes sociais, ele realizou um sorteio para permitir que alguns fãs participassem do evento fechado, que contou com cerca de 600 pessoas.

“Eu sempre quis levar os meus fãs para todos os lugares, inclusive até a Lua. Esse foi o jeito que encontrei para gravitar com eles em todas as fases”, afirmou Luan.