Micareta de Feira de Santana (BA) reúne 1 milhão de pessoas em cinco dias de folia Léo Santana, É o Tchan e cerca de 150 atrações levaram diversão durante 60 horas no evento, considerado o maior desse tipo no país

Alto contraste

A+

A-

Léo Santana foi um dos artistas mais aguardados (Divulgação/Micareta de Feira de Santana)

Para matar a saudade do Carnaval, 1 milhão de foliões foram às ruas de Feira de Santana (BA) entre quinta-feira (18) e ontem, em mais de 60 horas de festa, na que é considerada a maior micareta do país.

A principal atração do domingo (21) foi Léo Santana, que se apresentou em cima do trio “Gigante” para uma multidão presente no evento.

O cantor de hits como “Posturado e Calmo” e “Zona de Perigo” agitou o público com a música que fez sucesso no verão, “Perna Bamba”, além de outros sucessos da carreira.

No mesmo dia, também teve show do grupo É o Tchan e da banda Cheiro de Amor, que apresentou sua nova vocalista, Raquel Tombesi.

Publicidade

A Micareta de Feira de Santana deste ano teve a presença de 150 artistas, incluindo Psirico, Parangolé, Bell Marques, Solange Almeida, Lincoln e Xanddy Harmonia.

A folia terminou na segunda-feira (22) com um arrastão comandado pelo cantor Thiago Aquino.