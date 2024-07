Mumuzinho volta aos palcos com um dos melhores shows da história recente do pagode O artista afirmou durante a apresentação que irá voltar a se dedicar à música após quase dois anos sem lançamentos

Mumuzinho faz show de quatro horas em gravação de DVD Reprodução/Instagram/@mumuzinho

O cantor de samba e pagode Mumuzinho realizou a gravação de seu DVD, intitulado Conectado, nesta quarta-feira (03), na casa de espetáculos Vibra São Paulo. Além de ter uma produção impecável, com efeitos visuais de alta tecnologia e dançarinos fantásticos, o show contou com a participação de diversos artistas renomados nos mais diversos segmentos da música.

Durante a apresentação, o também ator e compositor afirmou que a volta aos palcos marca a retomada de seu foco para a carreira musical, após ficar quase dois anos sem lançar músicas ou fazer shows solo, mesmo que tenha participado de produções de outros cantores.

Mumuzinho disse na coletiva de imprensa pré-apresentação que o show iria se tornar um marco na história da música, o que realmente aconteceu. Com uma mistura de clássicos renomados, como Fulminante e Eu Mereço Ser Feliz, e canções que serão lançadas em seu próximo álbum, a apresentação conseguiu entreter o público por cerca de quatro horas sem que o ambiente ficasse pesado ou cansativo.

Mumuzinho se apresentou para cerca de 7.000 pessoas no Vibra São Paulo Reprodução/Instagram/@mumuzinho

Muito disso se deve ao ambiente leve e descontraído que o artista proporcionou durante a gravação, sempre brincando com o público sobre os artifícios utilizados, como uma esteira no palco ou as pulseiras luminosas entregues para a plateia, claramente inspirados na britânica de rock Coldplay.

Algo que se destacou durante todo o show foi a qualidade musical, tanto da banda quanto do próprio cantor, que não desafinou em momento algum, mesmo com canções difíceis de serem cantadas, seja pelo andamento ou pelo tom, isso tudo por horas de apresentação.

Além de alegria e curtição, Mumuzinho também conseguiu emocionar o público, principalmente durante a participação de Thiaguinho. Márcio afirmou que o ex-membro do grupo Exaltasamba é um ídolo para ele, que se inspirou muito no cantor em seu início de carreira e que faz isso até hoje.

Assim como Thiaguinho, outros artistas, como Ferrugem, Péricles, a dupla sertaneja Felipe e Rodrigo, Michele Andrade, MC Ig e Turma do Pagode, também subiram ao palco para participar do DVD. No entanto, Belo foi quem mais se destacou, fazendo um show à parte e cantando cerca de quatro músicas enquanto Mumuzinho estava nos bastidores.

Outro fator que contribuiu para a qualidade do evento foi a construção e organização do palco. Uma mescla de minimalismo, cores vibrantes, voltadas para o roxo (tema do DVD), a utilização dos telões muito bem trabalhada e o símbolo do cantor suspenso no meio de tudo, proporcionaram uma ótima visão e acompanhamentos perfeitos para cada música.

Assim, Mumuzinho conseguiu cumprir o que estava propondo, fazendo uma grande apresentação para quase 7.000 pessoas, o que marcou seu retorno aos holofotes da música com um impacto extremamente positivo.

* Sob supervisão de Lello Lopes