'Não é o show da gorda': Hairspray estreia em São Paulo nesta quinta-feira (5) Protagonista diz que musical não é sobre quebrar padrões, mas mostrar que artistas com corpos diferentes também têm talento Música|André Barbeiro*, do R7 05/09/2024 - 16h24 (Atualizado em 05/09/2024 - 17h07 )



Elenco da peça Hairspray, em cartaz em São Paulo Divulgação/João Caldas - 05.09.2024

A nova adaptação brasileira do musical da Broadway Hairspray estreia nesta quinta-feira (5) no Teatro Renault, em São Paulo. A história, que se passa nos anos 1960 e conta a história de Tracy Turnblad, uma adolescente gorda que sonha em se tornar dançarina de um programa de TV de sua cidade, fez sucesso com seu filme homônimo de 1988 e foi adaptado para os palcos em 2002.

A montagem conta com as músicas adaptadas por Victor Mühlethaler, que fez as versões brasileiras de Wicked, A Pequena Seria e Uma Linda Mulher, e direção de Tiago Abravanel, Antônia Prado e Tinno Zani.

Tiago Abravanel vive a mãe de Tracy, Edna Turnblad, na peça Hairspray Divulgação/João Caldas - 05.09.2024

Ao lado de Vânia Canto, que interpreta a protagonista, Abravanel vive a mãe de Tracy, Edna Turnblad. “A Edna é um sonho muito antigo meu, desde quando estudei a peça no Teen Broadway [uma escola de teatro musical] em 2004, fiquei apaixonado. Ela ocupa um lugar dentro de mim que vivia em mim antes de interpretá-la. Fazer ela, para mim, mostra que é possível a gente realizar naquilo que acredita”, disse em entrevista coletiva nesta quarta-feira (4).

Vânia afirmou que viver Tracy foi especial para ela e traçou um paralelo da personagem com Fanny Brice, de Funny Girl (espetáculo em que dividiu o papel principal com Giulia Nadruz), que conta a história de uma jovem que queria fazer sucesso nos palcos. Segundo ela, esses musicais não são sobre quebra de padrões de beleza, mas de conquistas.

‌



“Para essas artistas [Funny e Tracy] não importa o meu corpo, se eu tô magra ou gorda. Importa que quero dançar, mostrar minha arte. Nós, artistas ‘fora do padrão’, não queremos uma vaga por ser fora do padrão, queremos uma vaga porque somos bons. Queremos ser estrelas, porque o que apresentamos tem qualidade. Elas rompem um mundo de padrão, não criam uma vaga para elas, e amo isso nessas personagens. Não é o show da gorda, ou da feia, mas o da bonita. Elas são muito inspiradoras”, disse.

Vânia Canto interpreta a protagonista, Tracy Turnblad Divulgação/João Caldas - 05.09.2024

Ela também comentou que interpretar a protagonista de Hairspray é complicado porque demanda muito preparo físico. “A Tracy que estou fazendo é uma personagem muito exigente, ela exige muita resiliência, preparo físico, vocal e emocional. É uma história muito forte.”

‌



Para adaptar o espetáculo para o Brasil de 2024 foi feito muito estudo, tanto da produção para garantir uma ambientação bem feita, como dos atores para interpretar com fidelidade. “Pesquisamos publicidades da época, fotos, moda e começamos a jogar isso no nosso corpo com exercícios. Isso ajudou muito, porque conseguimos chegar numa interpretação bem ‘cartunesca’, que se aproxima desse material que analisamos”, completou Vânia.

“Existe um trabalho ainda mais enriquecedor, quando vamos falar do Dia do Negro no programa, o elenco traz uma nova versão, ainda mais aproximada. Toda essa visão, do elenco desse dia e dos espaços que eles fazem parte é trabalhada dessa forma meio de ‘cartoon’”, concluiu.

‌



SERVIÇO:

Musical Hairspray

Local: Teatro Renault | Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 – Bela Vista

Estreia: Dia 05 de setembro | quinta-feira

Temporada: de quinta a domingo

Horários: Quintas e Sextas | 20h

Sábados | 16h e 20h

Domingos | 15h e 20h

Preços:

Plateia Vip | R$175 (meia) e R$350 (inteira)

Plateia Premium | R$145 (meia) e R$290 (inteira)

Plateia Gold | R$130 (meia) e R$260 (inteira)

Plateia Silver | R$130 (meia) e R$260 (inteira)

Camarote Superior | R$175 (meia) R$350 (inteira)

Balcão Vip | R$19,80 (meia) e R$39,60 (inteira)

Balcão Premium | R$19,80 (meia) e R$39,60 (inteira)





