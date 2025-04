Oito anos de espera, uma noite de resistência: One Ok Rock faz show único memorável em SP Setlist mesclou clássicos, como ‘The Beginning’, com o novo álbum, ‘Detox’, para reafirmar o poder da música diante de crises globais Música|Bianca Fávero*, do R7 15/04/2025 - 14h49 (Atualizado em 15/04/2025 - 15h10 ) twitter

Takahiro Moriuchi, Ryota Kohama, Tomoya Kanki e Toru Yamashita Reprodução Instagram - @oneokrockofficial

Após quase oito anos desde a última visita ao Brasil, a banda japonesa One Ok Rock retornou com um show único explosivo no Espaço Unimed, em São Paulo, no domingo (13). A longa espera deixou fãs de todo o país ansiosos para a apresentação, parte da Detox Latin American Tour 2025, que além de divulgar o 11º álbum, celebra a trajetória de duas décadas de carreira do quarteto.

Desde os primeiros acordes, Taka (vocais), Toru (guitarra), Ryota (baixo) e Tomoya (bateria) mostraram o motivo de serem considerados um dos maiores representantes do J-rock no cenário internacional. Com uma performance enérgica e envolvente, o grupo levou o público ao delírio, mesclando sucessos consagrados, como The Beginning e Renegades, com as novas faixas do álbum Detox, lançado em fevereiro deste ano e com produção de grandes nomes, como Rob Cavallo (Green Day e My Chemical Romance) e Dan Lancaster (Bring Me The Horizon).​

Mas a saga de euforia começou horas antes. Embora o show iniciasse às 21h, grupos chegaram pela manhã para garantir os melhores lugares próximos aos artistas e uma fila quilométrica de fãs dobrou quarteirões. Lá dentro, quando as luzes se apagaram, o espírito do rock alternativo tomou a pista — com direito a muito bate-cabelo, braços erguidos e fãs gritando “Taka, me nota!”. A vibração da plateia, em certos momentos, inclusive, quase sobrepunha os vocais do cantor. Energia pura, do início ao fim.

Público durante show do One Ok Rock, no Espaço Unimed Reprodução Instagram - @oneokrockofficial

A demanda foi tão alta que, no primeiro momento, o show seria realizado na Audio, mas os ingressos esgotaram em tempo recorde e forçaram a transferência do evento. Contudo, até o Espaço Unimed, que comporta 8.000 pessoas, se mostrou pequeno diante do público imenso que o lotou. A pista ficou abarrotada, com cada metro quadrado ocupado por fãs que não queriam perder um segundo do espetáculo. Em uma próxima turnê, o palco talvez precise ser ainda maior, quem sabe um estádio, para acolher a legião conquistada pela banda ao longo desses anos.

A noite começou ao som de Puppets Can’t Control You, logo depois de uma prévia com sequências de imagens de guerra e crises sociais que deixaram claro o tom provocativo e crítico do disco. Taka compartilhou com a plateia a importância dessa nova era para o One Ok Rock em meio a tensões globais. “É uma loucura, mas nós temos que continuar acreditando em algo, como amor ou a paz. Nós nos conectamos muito pela música, como uma família”, afirmou.

Taka, vocalista do One Ok Rock, em São Paulo Reprodução Instagram - @oneokrockofficial

Outros destaques da setlist foram para Delusion: All, NASTY, Stand Out Fit In e a potente C.U.R.Y.O.S.I.T.Y, que ganharam ainda mais força ao vivo. A interação constante da banda com a plateia, alternando entre inglês, japonês e até arriscando um pouco no português, criou uma conexão especial com os fãs, que cantaram em uníssono ao longo das músicas.

Momento eletrizante no show do One Ok Rock em São Paulo Reprodução Instagram - @ryota_0809

Já para os mais emotivos, foi impossível segurar as lágrimas ao som de Tiny Pieces e The Pilot </3. As duas foram só o prelúdio para um dos momentos memoráveis com a execução de Wherever You Are, uma das canções mais aguardadas. O impacto foi ainda maior quando os integrantes surgiram vestindo a camisa oficial da seleção brasileira, personalizada com os nomes deles — um gesto que arrancou gritos e fez o público se sentir ainda mais próximo da banda.

Quem ficou atento às redes sociais desde o primeiro show da tour, no México, já sabia que o quarteto criou a tradição de convidar um dos fãs para o palco durante a música. No Brasil, em vez de um, foram três admiradores que tiveram o privilégio de subir ao lado de Taka e entoar o coro emocionante e inesquecível para todos.

O clima de despedida começou a tomar conta do público na performance de +Matter, como se cada verso anunciasse que o fim estava próximo. Não poderia ser diferente, mas foi com We Are que a noite encontrou um encerramento simbólico perfeito. A canção é um hino de resistência do One Ok Rock, que incentiva a superar inseguranças e não desistir, mesmo que o mundo diga o contrário. No palco, sorrisos e olhares de gratidão, enquanto o público gritava a última frase da canção com olhos marejados. “We are the colors in the dark (Somos as cores em meio a escuridão, em português)“.

*Sob supervisão de Thaís Sant’Anna

One Ok Rock com fãs em performance de 'Wherever You Are' Reprodução Instagram - @toru_10969