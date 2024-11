Quincy Jones, produtor de Michael Jackson e Frank Sinatra, morre aos 91 anos Lenda da música americana, Jones trabalhou com artistas importantes e é responsável por revolução no pop Música|Do R7 04/11/2024 - 07h20 (Atualizado em 04/11/2024 - 09h14 ) twitter

Quincy Jones morreu em sua casa, em Los Angeles World Economic Forum/Wikki Commons - 2004

Ele ajudou Michael Jackson a se transformar numa estrela planetária e também fez trabalhos importantes com outros artistas, como Frank Sinatra e Miles Davis. Quincy Jones, um dos maiores produtores musicais e arranjadores do século 20, morreu na noite deste domingo (3), aos 91 anos.

A causa da morte não foi informada, mas ele estava em sua casa, em Bel Air, Los Angeles, ao lado de sua família.

O assessor de Jones fez a seguinte declaração à CNN americana: “Esta noite, com os corações partidos, compartilhamos a notícia da morte de nosso pai e irmão Quincy Jones. E, embora esta seja uma grande perda para nossa família, celebramos a grande vida que ele teve e sabemos que nunca haverá outro como ele. Ele é realmente único e sentiremos muito sua falta. Encontramos conforto e um orgulho imenso ao saber que o amor e a alegria, que faziam parte de sua essência, foi compartilhado pelo mundo através de tudo o que ele criou. Pela sua música e imenso amor, o coração de Quincy Jones vai bater eternamente".

MICHAEL E ‘WE ARE THE WORLD’

É possível dizer que Jones é uma lenda da música americana e revolucionou a música pop nos anos 80 através de sua parceria com Michael Jackson. Quincy foi o produtor de Off the Wall (1979), Thriller (1982) e Bad (1987), trilogia de álbuns de Jackson que o transformou numa estrela mundial.

Ao lado de Jones, que também era músico, Michael lançou sucessos como Don’t Stop ‘Til You Get Enough, Rock With You, Girlfriend, Thriller, Bad, Beat It, Billie Jean, Bad, Man in the Mirror, I Just Can’t Stop Loving You, entre outras.

Jones durante a gravação do vídeo de We Are the World Reprodução/@youtube We Are the World

Sem dúvida, a produção do álbum Thriller foi o trabalho ao lado de Jackson que foi — e ainda é — o mais celebrado até os dias de hoje. Com uma produção esmerada e moderna, juntando pop, funk e rock, o disco é um dos mais vendidos de todos os tempos e é uma marca indelével na carreira de Michael.

Quincy Jones também é o produtor de outro sucesso mundial que foi a canção We Are the World, composta por Michael e Lionel Richie. Jones deu muito do direcionamento que a música deveria tomar, escolheu os artistas que participariam e fez a coisa toda acontecer. O resultado foi um hit avassalador lançado em 1985 com o objetivo de gerar fundos para pessoas necessitadas na Etiópia. Deu muito certo e a canção arrecadou milhões ao redor do mundo.

Mas a carreira bem sucedida de Quincy não fica presa apenas a Jackson e nem aos anos 80 e 90. Ele estava na indústria musical desde os anos 1950. No fim desta década, trabalhou com Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin, entre outros. Também foi produtor de músicos icônicos como Miles Davis e Dizzy Gillespie.

Músico e arranjador, Quincy começou sua carreira trabalhando com música pop e jazz. Versátil, conseguia transitar entre diversos gêneros.

Essa sua facilidade de circular por vários estilos, fizeram com que, em 1968, fosse o primeiro negro a ser indicado ao Oscar de Melhor Música Original por Eyes of Love, do filme Um Homem em Leilão. Um anos antes, em 1967, ele também foi indicado a Melhor Trilha Sonora por A Sangue Frio.

Ao todo, Jones foi indicado a 80 Grammy Awards e conquistou 28.