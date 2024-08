Rapper americano Fatman Scoop morre aos 53 anos nos Estados Unidos Artista fazia apresentação em Connecticut na noite de sexta-feira (30), quando passou mal e não resistiu Música|Do R7 31/08/2024 - 12h27 (Atualizado em 31/08/2024 - 13h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Rapper Fatman Scoop passou mal durante show e não resistiu Reprodução/Instagram @fatmanscoop

O rapper americano Fatman Scoop morreu aos 53 anos nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo agente dele, Birch Michael, na manhã deste sábado (31).

“Estou sem palavras. Você me levou para conhecer o mundo e me fez performar do seu lado em um dos maiores e melhores palcos do planeta, as coisas que você me ensinou me fizeram ser o homem que eu sou hoje. Muito obrigado, eu te amo”, desabafou Michael.

Segundo o site de notícias TMZ, o artista estava no meio de um show gratuito na cidade de Hamden, Connecticut, quando sofreu uma emergência médica.

Além disso, um vídeo postado nas redes sociais capturou Freeman, sem camisa, animando a plateia enquanto ele subia à plataforma da cabine de DJ e desmaiava — fora da vista do público. No vídeo e em vários relatos, é possível ver pessoas realizando compressões torácicas atrás da tela da cabine de DJ, enquanto outros artistas no palco conduziam a plateia em uma oração.

Em seguida, o artista foi levado ao hospital por uma ambulância. Infelizmente, ele não resistiu.