Rita Ora se veste de noiva em novo clipe e revela que se casou de verdade com Taika Waititi Cantora confirmou em entrevista que subiu ao altar com o cineasta por trás de sucessos como 'Thor: Amor e Trovão' Música|Do R7 27/01/2023 - 11h26 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h13 )

Novo clipe de Rita Ora mostra preparação caótica para um casamento

Rita Ora lançou nesta sexta-feira (27) a música You Only Love me, que já chegou acompanhada de um clipe.

A canção é o primeiro single do novo álbum da artista, ainda sem data nem título anunciado.

No vídeo, ela ainda conta com algumas participações bastante especiais. Artistas como Addison Rae, Chelsea Handler, Lindsay Lohan, Jodie Turner-Smith e Kristen Stewart enviam mensagens para a diva, que está prestes a se casar.

A personagem interpretada por Rita parece sobrecarregada com toda a preparação para o grande dia e conta com a ajuda de outra megacelebridade para se arrumar: a atriz Sharon Stone.

No fim das contas, a noiva acaba sofrendo com algo inesperado, mas não vamos contar para não dar spoiler. Assista ao clipe abaixo.

Na vida real, Rita confirmou que também é oficialmente uma mulher casada. Ela subiu ao altar com o cineasta Taika Waititi, nome por trás de sucessos como Thor: Ragnarok, Thor: Amor e Trovão e Jojo Rabbit.

Em entrevista ao programa de rádio Heart Breakfast, Rita disse que tudo foi mais discreto: “Eu estou oficialmente fora do mercado, pessoal! Escolhi fazer algo mais privado e guardar mais para mim, mas com meu novo clipe eu brinco com o que poderia ter sido”, brincou ela sobre as proporções descontroladas que um casamento pode ganhar.

Ela descreveu o dia da cerimônia e revelou que ainda pensa em fazer um evento maior para celebrar a união: “Foi perfeito. Foi exatamente como eu queria. É legal guardar algumas coisas apenas para mim de vez em quando. Foi legal e gostoso. Um dia eu vou dar uma grande festa”.

Confira abaixo o clipe de You Only Love me.

