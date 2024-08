São Paulo recebe nesse sábado maratona de shows sertanejos na 7ª edição do Farraial Maiara & Maraísa, Simone Mendes, Zé Neto & Cristiano, Leonardo, Gustavo Mioto, Nattan, Vítor Fernandes e o DJ Pedro Sampaio são nomes confirmados Música|Do R7 12/08/2024 - 08h39 (Atualizado em 12/08/2024 - 08h42 ) ‌



Evento acontecerá na Arena Anhembi Divulgação

A Arena Anhembi, em São Paulo, se transformará em um dos maiores palcos sertanejos do país com a chegada da 7ª edição do Farraial, no sábado (17). O festival, que já se consolidou como um dos principais eventos de música da cidade, promete uma maratona de mais de dez horas de shows sem interrupções, distribuídos em dois palcos.

O line-up deste ano é estrelado por grandes nomes da música nacional, incluindo a dupla Maiara & Maraísa, Simone Mendes, Zé Neto & Cristiano, Leonardo, Gustavo Mioto, Nattan, Vítor Fernandes e o DJ Pedro Sampaio.

A programação diversificada do festival, idealizado pela agência InHaus, busca atender a diferentes gostos musicais, misturando ritmos como sertanejo, pop, funk e piseiro.

Além das atrações musicais, o Farraial deste ano inclui uma série de atividades voltadas para a experiência do público, como um setor Super Premium que oferece open bar e serviços exclusivos. Também haverá uma área de alimentação, com a presença de restaurantes renomados da capital paulista.

A última edição do Farraial atraiu um público de 40 mil pessoas. Neste ano, o Farraial acontece no dia 17 de agosto, das 12h às 23h, na Arena Anhembi — avenida Olavo Fontoura, 1.209, Santana, zona norte de São Paulo. Ainda há ingressos à venda. Os preços variam de R$ 125 a R$ 1.300, além das taxas.