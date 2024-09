The Love Musical traz peça sobre o amor inteligente a São Paulo Espetáculo gratuito será no teatro do CEU Casa Blanca, no sábado (7), com duas apresentações no mesmo dia Música|Do R7 06/09/2024 - 17h57 (Atualizado em 06/09/2024 - 17h57 ) ‌



Performances de The Love Musical duram cerca de uma hora e meia cada e são abertas a todo o público Divulgação

No próximo sábado (7), o Teatro Oscarito, que fica no Centro Educacional Unificado (CEU) Casa Blanca, no bairro de Vila das Belezas, capital paulista, vai receber o espetáculo The Love Musical. O tema da peça será a importância de aprender o amor inteligente, por meio das jornadas de pessoas que buscam a felicidade.

A produção é do grupo Auxiliares da Terapia do Amor — mantido pela Igreja Universal do Reino de Deus — e será exibida em dois horários, no mesmo dia: às 10h30 e às 15h. A entrada gratuita será possível enquanto houver ingressos.

Cerca de 1,2 mil pessoas devem assistir às performances, que duram cerca de uma hora e meia cada e estão abertas a todo o público, sem limite mínimo de idade. Aproximadamente 150 voluntários do programa social vão trabalhar na organização do evento.

Responsável pelo Auxiliares da Terapia do Amor no Brasil, Felipe Lourenço informa qual é a mensagem mais importante a ser transmitida este ano: “Queremos trazer lições e ensinamentos referentes à vida amorosa e ajudar as pessoas a não errarem”.

Escudo do amor

Uma análise do instituto Pew Research de 2023 registrou que, nos EUA, 69% dos jovens adultos (entre 18 e 34 anos) consideram se casar um dia, enquanto apenas 51% querem ter filhos.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 48% dos divórcios, em 2022, ocorreram entre casais unidos há, no máximo, dez anos. No ano de 2010, este número era de 37%. De 2009 a 2022, em território nacional, o tempo médio entre o casamento e o divórcio também caiu: de 17,5 anos para 13,8 anos.

Além da exibição teatral, o público será presenteado: para os solteiros, o livro “Namoro blindado: o seu relacionamento à prova de coração partido”. Aos casais, a obra “Casamento blindado: o seu casamento à prova de divórcio” e “Casamento blindado 2.0″, todos de Renato Cardoso e Cristiane Cardoso, professores do programa The Love School, da Record TV.

Luana de Almeida esteve na edição anterior do evento como voluntária. A instrutora de 39 anos revela o que a marcou: “Foi a separação do casal e como ela afetou os filhos”. Porém, ao fim da história, ficou a lição principal: “Aprendi que o diálogo resolve tudo. Sempre vale a pena ceder e não deixar o ego falar mais alto”, reflete.

Agenda: The Love Musical

Dia: 7 de setembro

Horários: às 10h30; e às 15h

Local: Teatro Oscarito, dentro do CEU Casa Blanca Professor Solon Borges dos Reis —

Rua João Damasceno, 85 (Estrada de Itapecerica), Vila das Belezas, São Paulo, SP —

Tel.: (11) 5519-5201