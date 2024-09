The Weeknd faz show único em São Paulo e leva público ao delírio com convidados, hits e lançamentos Cantor passou recentemente pelo Brasil em outubro de 2023 com três shows esgotados Música|Mariana MorelloOpens in new window 08/09/2024 - 04h10 (Atualizado em 08/09/2024 - 04h33 ) ‌



The Weeknd se apresenta em São Paulo Reprodução/Youtube/The Weeknd

52 dias após o anúncio surpresa de um show único e exclusivo no Brasil, Abel Tesfaye, cantor canadense conhecido como The Weeknd, entrou no palco do Estádio MorumBIS, neste sábado (7), pontualmente às 21h do horário de Brasília. Cantando sucessos e algumas novidades de seu próximo álbum, ‘Hurry Up Tomorrow’, o artista se apresentou para uma plateia ensurdecedora.

O cantor passou recentemente pelo Brasil em outubro de 2023 com três shows esgotados e muito elogiados (dois em São Paulo e um no Rio de Janeiro), e não aguentou ficar muito tempo longe dos brasileiros. Em entrevista à Billboard Brasil, o canadense confessou que “é difícil colocar em palavras o amor e a energia que o povo brasileiro expressa quando [o artista] está no palco”.

Durante o show deste sábado - que foi transmitido mundialmente pelo YouTube -, The Weeknd deixou claro que esse amor é recíproco. Mais de uma vez o cantor disse que ama o Brasil e a cidade de São Paulo. “Vocês sabem que eu me apaixonei por São Paulo. Vocês sabem, que eu me apaixonei pelo Brasil”, afirmou em inglês.

Ainda para a Billboard, o canadense explicou que a escolha da capital paulista para esse show não se deu à toa. Foi em São Paulo que Abel compôs a música central do novo disco.

‌



O público deste sábado e quem deu play na live, também foi bem-servido com hits e participações especiais. O artista já havia avisado nas semanas que antecederam a performance que o show seria com as músicas da sua trilogia composta pelos álbuns: ‘After Hours’ (2020), ‘Dawn FM’ (2022) e ‘Hurry Up Tomorrow’ (este último que, para tristeza dos fãs, ainda não foi lançado).

Os presentes puderam viver uma verdadeira enxurrada de emoções com sucessos como ‘After Hours’, ‘Sacrifice’, ‘Blinding Lights’, ‘Take My Breath’, ‘Out of Time’ e até ganharam a apresentação de ‘Hardest to Love’ pela primeira vez ao vivo.

‌



O rapper Playboi Carti subiu ao palco e a dupla fez um cover de ‘Fe!n’, canção de Carti com Travis Scott (que se apresenta em São Paulo na próxima quarta-feira, dia 11), além de dar um spoiler de ‘Timeless’, música que deve estar no próximo álbum do rapper norte-americano.

A noite foi coroada quando Anitta surgiu toda de vermelho e cantou pela primeira vez a nova música dela com The Weeknd, ‘São Paulo’, que tem sample de Tati Quebra Barraco e que, ao que tudo indica, faz parte do novo projeto do canadense. Tati até postou um vídeo em seu perfil do Instagram agradecendo Anitta. “Obrigada por tudo, por samplear minha música e reconhecer o meu trabalho”, celebrou.

‌



Porém, para frustração dos fãs, o show acabou abruptamente às 22h30, contrariando as expectativas de duas horas de apresentação (seguindo a duração dos shows realizados no ano passado) e deixando a plateia meio confusa, meio com gostinho de quero mais.