Adele chora no último show em Las Vegas: "Não sei quando me apresentarei de novo" Cantora agradece família, emociona fãs e deixa futuro nos palcos em aberto Vagalume|Do R7 25/11/2024 - 05h47 (Atualizado em 25/11/2024 - 05h47 )

A cantora Adele (crédito foto: Reprodução Instagram) emocionou-se profundamente ao encerrar a sua residência de dois anos, "Weekends With Adele", no The Colosseum, localizado no Caesars Palace, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Durante o último show, no sábado (24), ela confessou que não tem certeza sobre quando retornará aos palcos.



No discurso, ela expressou gratidão ao filho, Angelo, de 12 anos, e ao noivo, Rich Paul, destacando o apoio que ambos ofereceram ao longo da jornada. "Para meu filho, eu escolhi fazer uma residência talvez porque eu odeio turnês. Mas eu escolhi fazer uma residência para manter sua vida normal. E eu fiz isso. Eu posso estar com ele nos fins de semana agora, porque obviamente ele não pode vir sempre. Então eu te amo... Obrigada por ser paciente comigo", declarou, em uma emoção evidente ao falar sobre sua decisão de priorizar a rotina familiar.



A artista também reconheceu a importância de Rich Paul em sua vida, agradecendo pelo apoio emocional durante os momentos mais difíceis. "Obrigada por sempre me engrandecer e me fazer sentir como se eu pudesse fazer o que quisesse. Houve momentos em que estive muito cansada ou emocionalmente esgotada... então eu aprecio isso", contou.



Revelando que a experiência em Las Vegas foi "maravilhosa", Adele admitiu que sentirá muita falta dos espetáculos mas, inicialmente, não tem planos imediatos para novas apresentações ao vivo. "Vou sentir a sua falta terrivelmente. Eu não sei quando eu vou me apresentar novamente. Não estou fazendo mais nada. Eu não tenho planos", completou.



Apesar da aparente incerteza sobre o futuro de sua carreira nos palcos, a cantora, vencedora de 16 Grammys em sua trajetória, afirmou que ainda voltará a se apresentar algum dia. "Claro, eu vou voltar. A única coisa em que sou boa é cantar. Eu só não sei quando eu quero voltar para o palco, mas eu amo. Eu sei que é uma tarefa real vir a Las Vegas para ver alguém cantar. É exatamente o que eu precisava para esta temporada da minha vida", compartilhou.



Ela ainda relembrou o show que teve na plateia Celine Dion e falou sobre o quão especial aquele momento foi para ela. "Estou emocionada, mas também, só para vocês saberem, eu tive um encerramento quando Céline Dion veio ao meu show”, disse. “Eu chorei por uma semana inteira!”, completou., com bom humor.



O fim de sua residência em Vegas também coincidiu com a centésima performance da série "Weekends With Adele". O espetáculo, que estreou em novembro de 2022, consolidou-se como um dos grandes momentos de sua carreira.



Veja o discurso final de Adele em sua residência "Weekends With Adele" (em inglês) abaixo:



Fonte: Vagalume