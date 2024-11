Anitta é indicada ao Grammy de melhor álbum de pop latino com ‘Funk Generation’ Brasileira está concorrendo com Shakira e Kali Uchis Vagalume|Do R7 08/11/2024 - 14h50 (Atualizado em 08/11/2024 - 14h52 ) twitter

O disco da brasileira está na disputa com quatro trabalhos muito fortes Reprodução - Via Vagalume

Funk Generation, mais novo álbum de Anitta, ganhou uma indicação ao Grammy de Melhor Álbum de Pop Latino. O disco da brasileira está na disputa com quatro trabalhos muito fortes: Orquídeas, de Kali Uchis, García, de Kany García, El Viaje, de Luis Fonsi e Las Mujeres Ya No Lloran, de Shakira.

A carioca não é a única brasileira concorrendo na grande festa da música. Milton + esperanza, álbum que Esperanza Spalding gravou com Milton Nascimento, está indicado na importante categoria de Melhor Álbum de Jazz com Vocal.

Entre os álbuns de jazz latino, temos também Time and Again, de Eliane Elias e Collab que Hamilton de Holanda e Gonzalo Rubalcaba fizeram juntos, na disputa. Os prêmios serão entregues em 2 de fevereiro do ano que vem.