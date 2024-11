Ariana Grande e Cynthia Erivo se desculpam por chorar durante coletiva de imprensa do filme "Wicked" Artistas se emocionaram em diversas entrevistas promocionais do longa musical, principalmente ao falar da conexão entre elas Vagalume|Do R7 11/11/2024 - 11h28 (Atualizado em 11/11/2024 - 11h28 ) twitter

Ariana Grande e Cynthia Erivo estão em uma intensa turnê de imprensa para promover o musical "Wicked", no qual ambas são protagonistas. Durante essa jornada promocional, as artistas expressaram grande carga emocional em diversas entrevistas e eventos, levando-as a se desculpar por chorarem repetidamente. Entre alguns dos motivos para toda esta emoção, estaria o fato da conexão emocional entre as duas durante o processo de filmagem, além do impacto que uma teve na vida da outra após se conhecerem.



Em um vídeo compartilhado pela E! News, Ariana Grande comentou: “Sinceramente, isso é um aviso público. Desculpem, pessoal". Cynthia Erivo complementou: "É assim que estamos. Não há nada que possamos fazer sobre isso".



A intérprete de ainda brincou com o fato de estar incomodada com as lágrimas constantes: “Não consigo imaginar, e sabe de uma coisa? Se alguém vai comentar como isso é irritante, eu digo primeiro: estou irritada. Estou cansada. Minhas glândulas lacrimais... estou emocionalmente cansada". As duas atrizes também ressaltaram a amizade que foi desenvolvida ao longo do projeto, com Cynthia afirmando: "Passamos por algo gigantesco e realmente nos mantivemos unidas".



Durante a estreia de “Wicked” em Los Angeles, os pedidos de desculpas se repetiram. Cynthia mencionou ao ET: “Desculpem-nos. Isso simplesmente acontece. Não podemos evitar. Estamos tentando o nosso melhor, mas há muitas coisas emocionais envolvidas e estamos apenas lidando com isso”. Ariana aproveitou para relembrar todo o empenho dedicado ao filme: “Vocês precisam entender. Isso já faz três anos, pessoal!”.



No contexto do filme, ambas também revelaram que contraíram COVID-19 antes de filmar cenas cruciais, o que trouxe desafios adicionais ao processo de gravação.



A estreia da primeira parte de "Wicked" nos cinemas brasileiros está marcada para o dia 21 de novembro deste ano.



Fonte: Vagalume