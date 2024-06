Bartender confirma versão de Justin Timberlake sobre ter "tomado só um drinque" antes de ser preso

Alto contraste

Justin Timberlake não parece ter mentido ao dar seu relato às autoridades quando foi preso nos Hamptons, região de Nova York, na semana passada. O astro, que foi detido por dirigir embriagado, afirmou, na ocasião, que só havia tomado um drinque no American Hotel, localizado na vila de Sag Harbor, versão que foi confirmada pelo bartender do local à revista People.



De acordo com o artigo, o funcionário, que trabalhou durante o período do dia em que o cantor esteve no hotel, afirmou que Timberlake "tomou apenas uma dose de martini" antes de sua detenção, exatamente o que o cantor disse aos policiais ao ser preso. "Se ele bebeu mais, não foi aqui", confirmou outro funcionário do bar.



Justin Timberlake foi preso após desrespeitar uma placa de "pare" e "ao falhar em se manter do lado correto da pista". No documento de sua detenção, o policial relatou que o músico estava com os olhos avermelhados e com um forte odor de álcool em seu hálito, tendo se negado a fazer o teste do bafômetro.



Fonte: Vagalume