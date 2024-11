Bon Jovi e Pitbull anunciam parceria com o remix de "It's My Life" Com o título "Now or Never", a música será lançada no dia 14 de novembro, durante o Grammy Latino Vagalume|Do R7 05/11/2024 - 07h08 (Atualizado em 05/11/2024 - 07h08 ) twitter

Uma parceria inusitada entre Bon Jovi e o rapper Pitbull (crédito foto: David Bergman) foi anunciada oficialmente. Intitulada "Now Or Never", a canção é uma versão remixada do clássico da banda de rock, "It's My Life", e será lançada no dia 14 de novembro, juntamente com o Grammy Latino, onde ambos os artistas estão confirmados como atrações ao vivo.



A amizade entre os dois começou em 2017, quando se encontraram no Hall da Fama dos Compositores. Mais recentemente, eles dividiram o palco em dois momentos marcantes. O primeiro ocorreu em abril, durante o evento "Keep The Party Going: A Tribute To Jimmy Buffett" no Hollywood Bowl, e o segundo em setembro, quando Bon Jovi fez uma participação surpresa no show de Pitbull no Jones Beach Theater, em Nova York, como parte da turnê “Party After Dark”. Foi nesse palco que o clássico "It's My Life" foi interpretado pela primeira vez ao vivo pela dupla.



Essa familiaridade resultou na decisão de recriar a música, agora com o "Mr. Worldwide" adicionando elementos de seu próprio estilo. O remix "Now Or Never" mantém o icônico riff da faixa original, enquanto o rapper cubano-americano inclui versos novos, como "Me, I am a man of my word, and I live it" ("Eu, eu sou um homem de palavra e vivo por isso") e "Just live your life like Frank Sinatra, your way, and have no fear" ("Apenas viva a sua vida como Frank Sinatra, do seu modo, e não tenha medo").



Além do lançamento da música, um videoclipe também será divulgado, trazendo imagens da performance colaborativa que os dois fizeram em Jones Beach. Além disso, Pitbull retornará à Las Vegas ainda este mês para dar continuidade à sua residência "Vegas After Dark".



O rapper postou um vídeo teaser do lançamento. Veja abaixo:



