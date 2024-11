Britney Spears comemora 1 ano de sua autobiografia, ‘A Mulher em Mim’ Livro contou a trajetória da artista, incluindo os anos polêmicos vivendo sob a tutela de seu pai, e já conta com mais de 3 milhões de cópias vendidas Vagalume|Do R7 29/10/2024 - 14h48 (Atualizado em 29/10/2024 - 15h23 ) twitter

Britney Spears comemorou um ano de lançamento de sua primeira autobiografia no último dia 28 de outubro. A publicação, intitulada A Mulher em Mim (The Woman in Me), foi lançada em 24 de outubro de 2023, marcando um importante momento na vida da cantora. A Princesa do Pop celebrou a data especial em suas redes sociais, agradecendo o apoio dos seus fãs. “Uau, uau, uau... muito obrigada por todo o apoio ao longo deste último ano! Significa tudo para mim! Para quem ainda não garantiu seu exemplar de ‘The Woman in Me’, pode garantir o seu aqui”, escreveu ela, no X (antigo Twitter), acompanhado do link para o site de vendas.



A autobiografia detalha a trajetória da cantora desde os primeiros anos como estrela infantil até sua consagração como um ícone da música pop, abordando tanto os momentos de glória, quanto os períodos mais difíceis, entre eles os 13 anos sob a tutela judicial de seu pai, que foi encerrada em novembro de 2021. O livro já conta com mais de 3 milhões de cópias vendidas pelo mundo.



Antes de lançar a obra, Britney Spears compartilhou, em entrevista à PEOPLE, o desejo de inspirar outros através de sua história. “Chegou a hora de erguer minha voz e falar, e meus fãs merecem ouvir isso diretamente de mim”, afirmou a cantora. “Nada de teorias da conspiração, nada de mentiras — apenas eu, assumindo meu passado, presente e futuro”. Ela também expressou a vontade de incentivar os leitores a “se manifestarem, serem corajosos, acreditarem no seu próprio valor e, acima de tudo, serem gentis”.



Rencentemente, Britney Spears, que costuma compartilhar momentos de sua vida nas redes sociais, postou um vídeo onde aparece vestida de noiva, afirmando ter “se casado consigo mesma”. No post, ao som de Fields Of Gold, de Sting, a cantora comentou sobre esse gesto inusitado e explicou que, apesar de algumas pessoas talvez acharem “constrangedor ou bobo”, ela considerava o ato a coisa mais “brilhante” que já havia feito.