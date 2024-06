Camila Cabello lança o novo single, "Chanel No. 5". Escute com letra e tradução!

Alto contraste

Camila Cabello lançou o seu novo single, "Chanel No.5", nesta sexta-feira (21). A faixa fará parte do próximo álbum da cantora, "C, XOXO", que deve ser lançado no dia 28 deste mês.



A música foi inspirada, como o seu título indica, na famosa fragrância. Na letra da música, Camila apresenta seu lado "femme fatale", provocando seu interesse romântico através do cheiro do famoso perfume.



Ouça "Chanel No.5", com letra e tradução, abaixo:



"Chanel No.5"



I got Chanel No.5, he'll never survive

It's a crime, it's a crime

He watch when I whine, I know, I know it's a crime

I know what he likes, a cat eye, a black dress

It's just a reminder

I'm seein' in desire arise in his eyes, so, lucky for them



Cute girl with a sick mind

I know just how to play my cards right

Wrist, wrist, spritz, spritz, make him come alive (Ah)

Chanel No.5

If I want him, he's all mine

I know just how to fuck with his mind

Wrist, wrist, spritz, spritz, make him come alive (Ah)

Chanel No.5



Fold for me like origami

Magic and real like Murakami

Red chipped nails, I'm wabi-sabi

I'm the hеartbreaker, nobody's got me, yеt

Make you tongue tied like new shibari

Subtle and complex like umami

Up to me like omakase

I'm a wild horse and nobody's got me, yet



Shouldn't trust it that I want you, baby

'Cause I love you, love-you-not like daisies

But this gloss I got is cute and tasty

She's an extra, I'm your leading lady



Cute girl with a sick mind

I know just how to play my cards right

Wrist, wrist, spritz, spritz, make him come alive (Ah)

Chanel No.5

If I want him, he's all mine

I know just how to fuck with his mind

Wrist, wrist, spritz, spritz, make him come alive (Ah)

Chanel No.5



I'm a dog, woof-woof, and my tooth is gettin' long

I'ma hog the mic, take a bite

Peek-a-boo thong

I just, ah, I just, woah

I'm just writin' all my wrongs

Now I'm high rise, sky high

It's like I'm King Kong (I got, I got, I got)

I got violence like Tarantino (Tarantino)

Wearing all pink, all Valentino (Little Valentino)

Sparkle in his mouth like Pellegrino

I'm a real problem, he doesn't know it yet



Shouldn't trust it that I want you, baby (Yeah, yeah)

'Cause I love you, love-you-not

Like daisies (Yeah, yeah)

But this gloss I got is cute and tasty

She's an extra, I'm your leading lady (Yeah)



Cute girl with a sick mind (With a sick mind)

I know just how to play my cards right (Right)

Wrist, wrist, spritz, spritz, make him come alive (Ah)

Chanel No.5

If I want him, he's all mine

I know just how to fuck with his mind

Wrist, wrist, spritz, spritz, make him come alive (Ah)

Chanel No.5

Chanel No.5



"Chanel Nº 5"



Estou com o Chanel nº 5, ele nunca irá sobreviver

É um crime, é um crime

Ele observa enquanto eu rebolo, eu sei, sei que é um crime

Eu sei o que ele gosta, um olhar delineado, um vestido preto

É só um lembrete

Vejo o desejo surgir em seus olhos, então, sorte deles



Garota fofa com uma mente insana

Eu sei bem como jogar certo as minhas cartas

No pulso, pulso, passe, passe, faça ele ganhar vida (Ah)

Chanel nº 5

Se eu quiser, ele será todo meu

Eu sei bem como mexer com a mente dele

No pulso, pulso, passe, passe faça ele ganhar vida (Ah)

Chanel nº 5



Se sobre para mim como um origami

Mágico e verdadeiro como Murakami

Unhas vermelhas lascadas, eu sou wabi-sabi

Eu sou a arrasa corações, ninguém me tem o meu ainda

Te deixo sem palavras como um novo shibari

Sutil e complexa como umami

Deixe comigo, como omakase

Sou como um cavalo selvagem e ninguém me tem ainda



Não deveria confiar que te quero, amor

Porque eu te amo e não te amo, como o arrancar de pétalas

Mas este brilho labial que passei é fofo e saboroso

Ela é um extra, eu sou a protagonista



Garota fofa com uma mente insana

Eu sei bem como jogar certo as minhas cartas

No pulso, pulso, passe, passe, faça ele ganhar vida (Ah)

Chanel nº 5

Se eu quiser, ele será todo meu

Eu sei bem como mexer com a mente dele

No pulso, pulso, passe, passe faça ele ganhar vida (Ah)

Chanel nº 5



Eu sou um cão, au-au, e meu dente está ficando afiado

Vou dominar o microfone, dar uma mordida

Fio dental

Eu apenas, ah, eu apenas, woah

Estou apenas corrigindo todos os meus erros

Agora estou nas alturas, lá no céu

É como se eu fosse o King Kong (Eu tenho, tenho, tenho)

Eu tenho violência como Tarantino (Tarantino)

Vestida toda de rosa, só Valentino (Pequeno Valentino)

Brilho na boca dele como Pellegrino

Eu sou um verdadeiro problema, ele ainda não sabe



Não deveria confiar que te quero, amor (Sim, sim)

Porque eu te amo e não te amo

Como o arrancar de pétalas (Sim, sim)

Mas este brilho labial que passei é fofo e saboroso

Ela é um extra, eu sou a protagonista (Sim)



Garota fofa com uma mente insana (Com uma mente insana)

Eu sei bem como jogar certo as minhas cartas (Certo)

No pulso, pulso, passe, passe, faça ele ganhar vida (Ah)

Chanel nº 5

Se eu quiser, ele será todo meu

Eu sei bem como mexer com a mente dele

No pulso, pulso, passe, passe faça ele ganhar vida (Ah)

Chanel nº 5

Chanel nº 5



