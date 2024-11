Chitãozinho e Xororó participam do show de Bruno Mars em SP cantando "Evidências" Astros do sertanejo foram os convidados surpresa da performance no Morumbi Vagalume|Do R7 14/10/2024 - 07h46 (Atualizado em 14/10/2024 - 07h46 ) twitter

Neste domingo (13), o cantor Bruno Mars seguiu com a sua série de shows no Brasil com uma apresentação cheia de hits no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Após surpreender o público dias antes, ao chamar Thiaguinho para cantar o clássico "Cheia de Manias", agora o artista voltou a agitar a plateia convidando Chitãozinho e Xororó para subir ao palco.



A famosa dupla sertaneja presenteou os fãs com uma performance de seu grande sucesso, "Evidências", levando o público ao êxtase. O clássico, amado por várias gerações, ecoou pelo estádio, com milhares de fãs cantando em coro, criando um momento único nesta turnê brasileiro do astro norte americano.



Veja o vídeo da performance abaixo:



Clique para ver no Vagalume



Após a apresentação, Chitãozinho comentou a experiência: "Quando recebemos o convite do Bruno Mars para participar do show de encerramento em São Paulo, foi uma surpresa incrível e uma honra sem tamanho. Saber que ele aprecia tanto a nossa música nos enche de orgulho e emoção".



Xororó também compartilhou seu entusiasmo: "Já tínhamos assistido à performance dele no The Town no ano passado com Evidências, e agora, estar no palco ao lado de um artista como ele, cantando para um Morumbi lotado, foi uma experiência inesquecível. É emocionante ver como a nossa música ultrapassa fronteiras, sendo acolhida por grandes nomes da música internacional".



Em um dos momentos mais emocionantes da performance, Bruno Mars e a dupla se abraçaram enquanto o público cantava o clássico sertanejo. Confira a seguir:



Clique para ver no Vagalume



Essa foi o último show do astro pop em São Paulo. Agora, sua próxima parada é o Rio de Janeiro, já nesta quarta-feira (16), no Estádio Nilton Santos.



Fonte: Vagalume