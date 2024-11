Chris Martin cai em buraco durante show do Coldplay na Austrália O vocalista da banda fez piada com a situação Vagalume|Do R7 04/11/2024 - 02h28 (Atualizado em 04/11/2024 - 02h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante uma performance da banda Coldplay em Melbourne, na Austrália, o vocalista Chris Martin sofreu um pequeno acidente ao cair em em um buraco do palco. O incidente ocorreu no domingo (3), no Marvel Stadium, enquanto o cantor lia cartazes do público presente. Andando de costas, o músico não percebeu a abertura e acabou caindo.



Apesar do susto, Chris não se feriu e lidou com a situação de maneira descontraída. Ele fez uma piada logo em seguida, comentando: "Isso não foi planejado e vai acabar no YouTube", arrancando risos dos fãs, que logo se acalmaram.



O show, que faz parte da turnê "Music of the Spheres”, seguiu normalmente após o ocorrido, sem maiores problemas para o cantor ou para a banda.



Curiosamente, o incidente com Chris Martin aconteceu no mesmo local onde, um mês antes, a cantora Olivia Rodrigo também caiu em um alçapão do palco. Assim como o vocalista do Coldplay, a artista não teve ferimentos e conseguiu continuar sua apresentação sem interrupções.



Veja o vídeo de Chris Martin caindo em um buraco no palco abaixo:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume