Filha de Eminem, Hailie Jade revela sexo de seu primeiro bebê Filha da lenda do rap deu a notícia em seu podcast, "Just A Little Shady" Vagalume|Do R7 14/10/2024 - 00h08 (Atualizado em 14/10/2024 - 00h08 )

A filha de Eminem, Hailie Jade Scott, fez uma revelação especial durante o seu podcast "Just a Little Shady", na sexta-feira (11). Junto com seu marido, Evan McClintock, Hailie anunciou o sexo do seu primeiro bebê. Utilizando um balão dourado, recheado com confetes azuis ou rosas, o casal finalmente fez a revelação ao público.



Enquanto estourava o balão, Hailie exclamou: "Espero que todo mundo tenha visto isso", e confetes azuis choveram, confirmando que eles estão esperando um menino. "É um menino! Estamos muito animados", compartilhou a influenciadora.



Logo após o momento especial, Hailie descreveu a empolgação de Evan ao saber que teriam um menino. “Quando descobrimos, Evan disse: ‘Ele vai caçar comigo, jogar golfe comigo. Eu terei um pequeno companheiro,'” contou Hailie. Ela então complementou, em tom descontraído: “E eu disse: ‘OK, mas ele também vai fazer compras na loja Target comigo.'"



A gravidez de Hailie não é exatamente uma surpresa para os fãs do rapper, visto que foi revelada no recente clipe de Eminem, "Temporary (Feat. Skylar Grey)". No vídeo, ela presenteia seu pai com uma camiseta do time de futebol americano, Detroit Lions, com o número ‘1' e, ao ver "Vovô" escrito nas costas da peça, Eminem se emociona.



Veja o clipe abaixo:



Fonte: Vagalume