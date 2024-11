Fleetwood Mac terá documentário oficial na Apple TV+ dirigido por Frank Marshall De acordo com um comunicado, a história completa da banda será contada pelos próprios integrantes pela primeira vez Vagalume|Do R7 20/11/2024 - 12h28 (Atualizado em 20/11/2024 - 12h28 ) twitter

Uma nova produção sobre a trajetória da banda britânico-americana Fleetwood Mac (Foto: COURTESY APPLE ORIGINALS FILMS) está sendo desenvolvida pela Apple TV+, em colaboração com as empresas Kennedy/Marshall e White Horse Pictures, sob a direção de Frank Marshall. O anúncio foi feito no dia 19 de novembro e destaca que o documentário terá a autorização oficial da banda.



O diretor, Frank Marshall, afirmou em comunicado [via People] que está "fascinado pela forma como essa história incrível de realizações musicais surgiu", ressaltando que a capacidade da banda de unir suas vidas pessoais, muitas vezes caóticas, em um enredo real que se transformou em lenda faz com que eles sejam únicos no cenário musical. A produção explorará não apenas a música, mas também as personalidades por trás dela.



Marshall é conhecido por sua direção em documentários musicais de sucesso, como o vencedor do Grammy "Jazz Fest: A New Orleans Story" e o indicado ao Emmy "The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart". O documentário sobre o Fleetwood Mac será o primeiro a contar a história completa da banda pelas próprias palavras de seus integrantes.



O longa examinará a vasta carreira da banda que teve sua formação com Mick Fleetwood, John McVie, Lindsey Buckingham, Stevie Nicks e Christine McVie, esta última falecida em 2022. Ele promete incluir entrevistas exclusivas, materiais de arquivo inéditos e abordará os mais de 50 anos de história da banda, desde os álbuns que bateram recordes até as turnês memoráveis, com a venda de mais de 220 milhões de discos mundialmente.



Um dos produtores, Nicholas Ferrall, expressou empolgação sobre o projeto, dizendo que o Fleetwood Mac é um fenômeno musical quase impossível de se entender completamente, e que a oportunidade de criar esse documentário é extraordinária. Segundo ele, será uma imersão nas individualidades de cada membro e no "todo mágico" que a banda representa.



A previsão de lançamento ou o título do documentário ainda não foram divulgados, mas a banda já fez uma publicação em suas redes sociais, na qual afirmaram: “Não é um rumor”, uma clara referência ao clássico álbum "Rumours", lançado em 1977.



Fonte: Vagalume