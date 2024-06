Fresno dá a sua cara para "Disk Me", sucesso de Pabllo Vittar

Alto contraste

Crédito foto: Felipe Viera



A banda Fresno lançou a sua cover para um dos grandes hits do pop nacional contemporâneo. O grupo gaúcho divulgou a própria versão de "Disk Me", sucesso da cantora Pabllo Vittar, nesta sexta-feira (21).



Em abril, eles já haviam unido suas forças na música inédita, "Eu Te Amo / Eu Te Odeio (IÔ-IÔ) (Part. Pabllo Vittar)". Os fãs, então, lembraram do cover de "Disk Me" que a Fresno fez em uma live durante a pandemia.



A banda então fez um desafio aos seus seguidores: se a parceria com Pabllo atingisse a marca de 1 milhão de streams, no Spotify, eles divulgariam a versão de estúdo de "Disk Me". Com a meta batida, a gravação chegou aos serviços de streaming neste dia 21.



"Sonoramente falando, trouxemos o single para um lado mais emo, mas mantendo aquela levada de sofrência que a faixa tem", explica Lucas Silveira, vocalista da banda.



Essa novidade precede o show conjunto que Fresno e Pabllo Vittar farão no Festival Turá, que acontecerá no dia 29 de junho, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.



Ouça o cover de "Disk Me" abaixo:



Fonte: Vagalume