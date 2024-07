Ingrid Andress é criticada por performance do hino dos EUA e vira meme: "Conseguiu unir o país"

‌



Ingrid Andress está enfrentando críticas após sua interpretação do hino nacional dos Estados Unidos no Home Run Derby da MLB, a Major League Basebol, em Arlington, Texas, nesta segunda-feira (15). A apresentação ficou marcada por falhas na voz da artista indicada ao prêmio Grammy e rapidamente se tornou material para memes nas redes sociais.



Comentários no X (antigo Twitter) destacaram o desempenho negativo, comparando-a com outras performances criticadas, como as de Christina Aguilera, Fergie e Roseanne Barr. Um usuário escreveu: "Wow! @IngridAndress na verdade conseguiu, ela uniu a América".



Outra pessoa comentou que a performance "pode ter sido a pior coisa a acontecer nas últimas 48 horas na América", referindo-se ao atentado envolvendo Donald Trump. Houve até comparações com a criticada apresentação de Fergie no NBA All-Star Weekend de 2018.



Em meio às críticas, uma pessoa compartilhou um vídeo de Meat Loaf interpretando o hino nacional em 1994 como um exemplo de uma boa apresentação. Até a página da Wikipedia de Ingrid Andress já menciona a reprcussão negativa da peformance do hino nacional no Home Run Derby de 2024,



A cantora não se pronunciou após a apresentação no evento esportivo.



Veja o vídeo da performance abaixo:



Fonte: Vagalume