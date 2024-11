Irmão de Bruno Mars celebra Thanksgiving preparando um típico vinagrete brasileiro Eric Hernandez levou um pouco de Brasil para o importante feriado nos Estados Unidos Vagalume|Do R7 28/11/2024 - 08h47 (Atualizado em 28/11/2024 - 08h47 ) twitter

Eric Hernandez, irmão de Bruno Mars, compartilhou um momento especial nas suas redes sociais ao preparar, na madrugada da quarta-feira (27), um vinagrete com inspiração brasileira para o feriado do Thanksgiving, conhecido no Brasil como Dia de Ação de Graças. O registro foi feito por ele e sua família nos stories do Instagram. “Preparação para o Thanksgiving. Tinha que comer isso de novo, bom demais”, relatou Eric.



Durante o preparo, ele também foi visto grelhando pedaços de carne que, posteriormente, foram combinados com o vinagrete em tacos. Ao mostrar o resultado, destacou a mistura como uma união das culturas mexicana e brasileira, afirmando: “Quando dois mundos colidem”.



O vídeo ainda traz de trilha sonora um dos maiores nomes do pagode brasileiro, o cantor Xande de Pilares. Veja abaixo:



A ligação de Eric com o Brasil foi intensificada recentemente pela temporada de um mês que passou no país acompanhando a turnê de Bruno Mars, realizada em diversas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. Nesse período, Eric aproveitou para conhecer pontos turísticos locais e até posou ao lado de capivaras.



No encerramento da série de shows, ele se despediu com uma mensagem calorosa aos brasileiros: “Obrigado Brasil pelo seu amor e pelo meu CPF!!! Eu não tomo isso como certo!!!”. A icônica menção ao “CPF” refere-se a uma brincadeira, já que tanto ele quanto Bruno Mars receberam documentos fictícios como presente do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos.



