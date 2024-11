Jão anuncia a turnê "Especial de Natal" Shows vão passar por oito capitais brasileiras, de novembro a dezembro deste ano Vagalume|Do R7 05/11/2024 - 14h08 (Atualizado em 05/11/2024 - 14h08 ) twitter

Jão preparou uma série de shows comemorativa para este fim de ano (Foto: Philipe Javé / Ivan Erick). O astro anunciou a turnê "Especial de Natal", que passará por oito capitais brasileiras entre novembro e dezembro.



O primeiro show acontece no Rio de Janeiro, no dia 29 de novembro, seguindo depois para Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Recife e Maceió. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira (6), às 12h, no site oficial do artista.



Veja as datas e os locais abaixo:



29/11 - Rio de Janeiro

1/12 - Brasília

4/12 - Curitiba

5/12 - Belo Horizonte

7/12 - São Paulo

13/12 - Porto Alegre

21/12 - Recife

22/12 - Maceió



A série de shows "Especial de Natal" acontece após o sucesso da "SUPERTURNÊ", que passou por estádios brasileiros somando um público de mais de 300 mil pessoas e que segue até janeiro de 2025.



Em um comunicado, a assessoria do cantor informou que a turnê "Especial de Natal" é "uma forma de agradecer o carinho e apoio dos fãs ao longo de um ano inesquecível, oferecendo uma experiência única e emocionante para encerrar 2024 em grande estilo".



