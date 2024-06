Joss Stone confirma três shows solo no Brasil

Alto contraste

Joss Stone vai fazer mais três aprsentações no país além do show no Rock In Rio já anunciado. A cantora continuará viajando pelo Brasil depois do concerto no festival carioca - ela canta no Palco Mundo no dia 19, ao lado de Ed Sheeran, Jão e Charlie Puth em data ainda com ingressos disponíveis.



No dia 21 a inglesa estará em Ribeirão Preto, no Alcans Hall. Depois, Stone segue para Belo Horizonte (22, Arena Hall) e São Paulo, 24 no Espaço Unimed.



Os shows fazem parte da ELLIPSIS Tour. As vendas de ingressos começam amanhã (26). Em São Paulo e Ribeirão Preto, elas serão feitas pela Ticketmaster - para BH, vsite o site oficial da artista.



Fonte: Vagalume