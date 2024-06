Justin Timberlake interrompe show ao perceber que fã estava precisando de ajuda. Veja! Cantor notou a moça na plateia de sua performance no sábado (1), no Texas, e logo pediu que os seguranças do local fossem ajudá-la

Crédito foto: Reprodução TikTok



Justin Timberlake precisou interromper brevemente seu show, no último sábado (1), em Austin, no Texas, para que uma fã recebesse ajuda na plateia. O astro, que está excursionando com a sua turnê mundial "Forget Tomorrow", se apresentava com hit "Cry Me A River", quando notou que uma moça, em uma das primeiras fileiras próximas ao palco, aparentava precisar de atendimento médico.



Em vídeos que circulam nas redes sociais, Timberlake aparece chamando a atenção dos seguranças do local, fazendo o gesto com uma certa urgência, para que eles acudam a fã.



"Acendam as luzes da casa, obrigado! Desculpem, pessoal, só um segundo. Precisamos de assistência bem aqui, em umas cinco fileiras atrás", diz o cantor.



"Estamos bem? Não, não, sem problemas. Estamos bem", continou Timberlake, retomando o show. Veja o vídeo abaixo:



Fonte: Vagalume