Katy Perry aparece de surpresa no Vogue World 2024 e esbanja sensualidade na passarela. Veja! Cantora usou um vestido com recortes geométricos no desfile que aconteceu em Paris, neste domingo (23)

Crédito fotos: Katy Perry Instagram



Katy Perry apareceu de surpresa no evento de moda Vogue World 2024, neste domingo (23), e atraiu os holofotes ao esbanjar charme e sensualidade na passarela.



A cantora desfilou na Place Vendôme, em Paris, na França, usando um vestido da grife Noir Kei Ninomiya, criado a partir de formas geométricas e detalhes florais, e botas pretas com salto fino.



O evento, este ano, se inspirou na ligação do mundo fashion com o esportivo, iniciando na década de 1920. Perry se uniu a atletas de judô e karatê np desfile para representar a década de 1980, em homenagem às artes marciais. Além da cantora, nomes como Sabrina Carpenter, Gigi Hadid e Kendall Jenner também estiveram presentes no evento.



Veja o desfile e o visual poderoso de Katy Perry abaixo:



Fonte: Vagalume