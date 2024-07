Katy Perry mostra prévia de novo single e clipe, "WOMAN'S WORLD"

‌



Crédito foto: Katy Perry Instagram



Katy Perry está pronta para lançar seu novo single, "Woman's World". A artista, que é headliner do Rock in Rio no dia 20 de setembro, divulgou uma prévia do vídeo e da música nas redes sociais nesta quarta-feira (9).



"Woman's World" chegará às plataformas digitais no dia 11 de julho e será a primeira amostra do próximo trabalho de estúdio da cantora, o sexto de sua carreira. O último álbum, "Smile", foi lançado em 2020.



Confira a prévia abaixo:



