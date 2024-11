Lady Gaga divulga teaser de seu novo single, "Disease". Veja! Música chegará às plataformas digitais nesta sexta-feira (25) Vagalume|Do R7 22/10/2024 - 15h28 (Atualizado em 22/10/2024 - 15h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lady Gaga está pronta para lançar seu novo single! A faixa se chama "Disease" e chegará às plataformas digitais nesta sexta-feira (25), se tornando a primeira amostra de seu próximo álbum, ao qual os fãs se referem como "LG7", já que ele ainda segue sem título divulgado.



E para preparar o terreno para a chegada da música, Gaga mostrou um teaser em suas redes sociais, de apenas 11 segundos. No trecho, a artista aparece correndo de um carro, em meio a uma vizinhança, o que dá um toque sombrio ao vídeo.



Clique para ver no Vagalume



"Disease" também é a primeira música após o lançamento do álbum "Harlequin", que chegou acompanhando o filme "Coringa: Delírio a Dois", no qual a artista interpreta a personagem Arlequina.



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume