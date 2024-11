Liam Gallagher responde fã que menciona vinda do Oasis ao Brasil: "Irei de uniforme completo" Internauta pediu que o astro usasse a camisa da seleção brasileira e recebeu uma reposta positiva do músico, que anteriormente chegou... Vagalume|Do R7 28/10/2024 - 14h28 (Atualizado em 28/10/2024 - 14h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Apesar de ter jogado um balde de água fria ao dizer que o Oasis não deve vir ao Brasil em 2025, Liam Gallagher reascendeu a esperança dos fãs ao responder a mensagem de um internauta brasileiro neste domingo (27), no X (ex-Twitter). (Foto: Byan Meade)



O astro, que tem o hábito de conversar com o público pela plataforma, viu um fã que pedindo para que ele usasse a camisa da seleção brasileira na próxima vez que viesse ao país e afirmou: "Eu irei de uniforme completo".



Clique para ver no Vagalume



A resposta, é claro, voltou a deixar os fãs brasileiros animados, considerando que, na semana passada, Liam Gallagher havia dito que a banda talvez não viesse ao Brasil, após um internauta questionar a possibilidade. "Não acho que vamos tocar no Brasil, estou arrasado”, disse ele.



Muitos seguidores, no entanto, lembraram que o vocalista é sarcástico e opinaram que ele estava brincando com o fã, que havia afirmado ter hipotecado sua casa e vendido o carro para ver o show dos britânicos.



Fonte: Vagalume