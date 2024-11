Linkin Park voltará ao Brasil para mais quatro shows em 2025 Banda anunciou novas datas de sua turnê, com passagens por Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Porto Alegre Vagalume|Do R7 14/11/2024 - 10h08 (Atualizado em 14/11/2024 - 10h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Linkin Park anunciou que voltará ao Brasil em 2025 (Foto: Tom @blackhester / Linkin Park Instagram). A banda divulgou novas datas da "From Zero World Tour", agora com um calendário extenso, incluindo mais quatro shows no país, em diferentes capitais.



Mike Shinoda e companhia virão ao país também em novembro do ano que vem, com um show no Rio de Janeiro, no dia 8, São Paulo, no dia 10, Brasília, no dia 13, e Porto Alegre, no dia 15.



Na América do Sul, o grupo ainda passará pela Colômbia, Peru, Argentina e Chile, algo que não está acontecendo nessa atual dobradinha de shows em São Paulo neste fim de semana.



De acordo com a publicação da banda, a pré-venda de ingressos começa na próxima segunda-feira (18). Para ter acesso, os fãs precisam fazer parte do fã-clube do Linkin Park através do site oficial.



Os locais dos shows e as datas para a venda geral, bem como os sites para os ingressos, ainda não foram divulgados. Veja o post abaixo:



Clique para ver no Vagalume



O Linkin Park se apresenta nesta sexta-feira (15) e no sábado (16), no Allianz Parque, em São Paulo, com ingressos esgotados, como parte da primeira parte da turnê "From Zero".



A banda também lança seu novo álbum na mesma data do primeiro show na capital paulista, que já conta com o novo single "Two Faced", confira o clipe clicando aqui!



Fonte: Vagalume