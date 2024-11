Mariah Carey tenta dar início à época natalina mas é interrompida pelas eleições. Veja o vídeo! Em clima de bom humor, a atriz Kerry Washington impediu a cantora de declarar a temporada de festas antes do período da corrida política... Vagalume|Do R7 29/10/2024 - 10h28 (Atualizado em 29/10/2024 - 10h28 ) twitter

Mariah Carey recentemente protagonizou um vídeo divertido, no qual tentava iniciar a temporada de Natal ao som de sua icônica música "All I Want For Christmas Is You", quando foi interrompida pela atriz Kerry Washington.



A atriz, usando trajes que incentivam o voto (que não é obrigatório nos EUA), impediu Carey de dar sequência ao clima natalino: "Não, não, não. Ainda não é sua temporada, Mariah. É temporada de votar", em alusão às eleições que estão por vir.



Ela, então, perguntou se a cantora estava registrada para votar e se tinha algum plano, recebendo uma resposta afirmativa de Mariah. "Isso é incrível, porque é a minha temporada antes de ser a dela", acrescentou Washington com uma pitada de humor, antes de demonstrar seus dotes vocais no vídeo.



Veja o vídeo abaixo:



A cantora, frequentemente chamada de "Rainha do Natal" graças ao seu sucesso mundial "All I Want For Christmas Is You", lançado em 1994, já virou sinônimo de celebrações natalinas. No entanto, apesar de toda essa associação, ela não conseguiu registrar legalmente o título de "Rainha do Natal" após uma disputa judicial em 2022, quando a musicista Elizabeth Chan, conhecida por sua carreira em torno de músicas natalinas, opôs-se e venceu o processo.



Ainda assim, o título não é uma questão para Mariah, que continua integrante vital da época natalina. Em 2024, ao publicar um vídeo nas redes sociais, a cantora brincou com a ideia de estar sendo "apressada" para entrar no clima



