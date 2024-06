Marido de Anahí pretende processar quem acusá-los, sem provas, de envolvimento na fraude do RBD

Alto contraste

O político Manuel Velasco, marido e pai dos filhos de Anahí, deixou claro que o casal pretende processar quem acusá-los, sem provas, de envolvimento no desvio de dinheiro da turnê do RBD.



O político e a artista foram acusados pela imprensa mexicana de serem cúmplices do empresário Guillermo Rosas, que supostamente teria protagonizado a fraude.



"É um absurdo! E quem está dizendo isso está mentindo", disse Velasco, ao ser abordado por jornalistas, em vídeo que passou a circular nas redes sociais nesta terça-feira (18). "É muito fácil dizer coisas sem provas. Se alguém tiver alguma prova, que a apresente! Inclusive, quero dizer que nós dois abrimos ações por difamação e danos morais contra os responsáveis, devido a desinformação".



"Eu acho que o mais importante é que todas as auditorias que precisem ser feitas sejam realizadas, que haja total clareza, que é um direito de todos os integrantes, que haja clareza e que tudo seja feito conforme a lei", acrescentou ele.



Os nomes de Anahí e Manuel Velasco começaram a ser relacionados à fraude depois que o jornalista Javier Ceriani, apresentador do programa "Chisme No Like", disse ter recebido informações - através de suas fontes - de que o político teria supostamente participado do desvio para financiar sua campanha de pré-candidato à presidência do México, e que a cantora teria encoberto. Nenhuma prova sobre o suposto envolvimento dos dois foi apresentada até o momento.



Os integrantes do RBD, Maite Perroni e Christian Chavez, já comentaram os boatos envolvendo Anahí e seu marido na imprensa mexicana, negando as acusações.



A resposta de Chavez, inclusive, gerou polêmica com a cantora, que a achou "pouco clara", rebatendo o companheiro de grupo que chamou a questão de "fofoca".



"Não são apenas fofocas. Isso é absolutamente falso. Resposta pouco clara. Tristemente, a memória vai se perdendo", escreveu Anahí em suas redes sociais.



