Marilyn Manson desiste de processo por difamação contra Evan Rachel Wood Cantor decidiu retirar a ação e pagará os honorários legais da defesa da atriz Vagalume|Do R7 27/11/2024 - 10h48 (Atualizado em 27/11/2024 - 10h48 )

Marilyn Manson decidiu retirar a ação judicial por difamação movida contra a atriz Evan Rachel Wood (Fotos: Perou / NBC - Getty Images), mais de dois anos após a abertura do caso. A ação foi iniciada em março de 2022, com Manson – cujo nome verdadeiro é Brian Warner – acusando Wood de prejudicar sua carreira ao supostamente descrevê-lo publicamente como "estuprador e abusador". Ele alegava ainda que a atriz teria se passado por agente do FBI, "forjando e distribuindo uma carta fictícia da agência, para criar a falsa aparência de que as supostas ‘vítimas' de Warner e suas famílias estavam em perigo, e que havia uma investigação criminal federal em andamento.”Agora, como desistiu do processo, ele arcará com os honorários da defesa da atriz.



O advogado de Wood, Michael J. Kump, afirmou em nota que o processo foi uma tentativa de Manson de desacreditar as várias acusações contra ele e recuperar sua carreira. "Marilyn Manson — cujo nome verdadeiro é Brian Warner — instaurou uma ação contra a Sra. Wood como uma manobra publicitária para tentar minar a credibilidade de suas inúmeras acusadoras e reavivar sua carreira em declínio. Porém, sua tentativa de silenciar e intimidar a Sra. Wood fracassou. Como o tribunal corretamente entendeu, as acusações de Warner eram infundadas. Sua decisão de abandonar o processo e concordar em pagar a Sra. Wood cerca de US$ 327 mil confirma isso."



Por outro lado, Howard King, advogado de Manson, ressaltou que o músico ficou satisfeito por encerrar este capítulo de sua vida após "quatro anos de luta para contar a verdade". O processo fez parte de uma série de ações legais abertas após Evan Rachel Wood, em fevereiro de 2021, acusar Manson de abuso e agressão sexual, incentivando outras mulheres a relatarem situações semelhantes.



Inicialmente, os advogados de Wood apelaram ao estatuto anti-SLAPP, um mecanismo que protege a liberdade de expressão garantida pela Primeira Emenda, para tentar anular as acusações de Manson. Após a decisão favorável do tribunal em 2022, que também obrigou o músico a pagar os custos legais da atriz, sua equipe tentou negociar um acordo com pagamento parcial das taxas e um pacto de confidencialidade. No entanto, a proposta foi rejeitada, culminando com o encerramento definitivo do processo.



Atualmente, Manson segue retomando sua carreira musical com o lançamento de seu novo álbum, “One Assassination Under God – Chapter 1”, que chegou às plataformas digitais na semana passada. O disco conta com os singles "As Sick As The Secrets Within", "Raise The Red Flag" e, o mais recente, "Sacrilegious".



Fonte: Vagalume