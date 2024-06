Morgan Wallen é atingido no rosto por uma calcinha em show. Veja o vídeo! Astro do country se apresentava com o hit "I Had Some Help", parceria com Post Malone, quando uma fã na plateia se empolgou e jogou...

Crédito fotos: Reprodução vídeo Daily Mail



Morgan Wallen teve que lidar com uma situação inusitada em seu show em Minneapolis, nos EUA, na última sexta-feira (21). O astro da música country americana foi atingido no rosto por uma calcinha jogada por uma fã na plateia, algo que costumava ser bastante comum nos shows de Wando aqui no Brasil, nos anos 90.



O momento aconteceu enquanto Wallen cantava sua recente parceria com Post Malone, "I Had Some Help", que chegou ao topo da Billboard Hot 100 e atualmente está no 2º lugar da parada musical.



Ao que parece, o sucesso da música deixou uma fã empolgada demais, que não se intimidou em arremeçar a peça íntima direto na cara do cantor.



Em um vídeo do concerto, Morgan Wallen aparece sendo atingido no rosto, pegando a calcinha e a jogando rapidamente de volta para o público.



Apesar da peça íntima claramente não machucar o rosto do cantor, o ato de jogar objetos no palco depertou a preocupação de artistas nos EUA no ano passado, no que foi considerada uma "onda" entre fãs nos shows. Isso porquê alguns nomes da música foram atingidos por objetos mais pesados e perigosos, como celulares, garrafas etc.



Kelsea Ballerini, Bebe Rexha, Pink, Lil Nas X, Ava Max, Harry Styles e Drake foram alguns dos nomes que foram atingidos enquanto se apresentavam, em alguns casos, resultando em ferimentos com cortes, como aconteceu com Rexha.



Na ocasião, Adele, por exemplo, chegou a comentar sobre essa "onda de objetos atirados no palco" durante um de seus shows. "As pessoas andam atirando m**** no palco ultimamente. Vocês viram isso? Eu desafio vocês. Desafio vocês a jogar algo em mim. Eu mato vocês! Parem de jogar coisas nos artistas!", disse ela, tentando manter o bom humor.



