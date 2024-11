Música póstuma de Liam Payne tem lançamento adiado por produtor: "Ainda não é o momento" Sam Pounds foi às redes sociais explicar a mudança de planos Vagalume|Do R7 30/10/2024 - 07h07 (Atualizado em 30/10/2024 - 07h07 ) twitter

Uma música póstuma de Liam Payne, intitulada "Do No Wrong", estava programada para ser lançada nesta sexta-feira (1º). No entanto, o músico e produtor Sam Pounds anunciou nesta terça-feira (29) que decidiu adiar o lançamento. A decisão foi tomada após conversas com a família do ex-integrante do One Direction, que faleceu recentemente.



Sam Pounds justificou seu posicionamento enfatizando que o momento ainda é de luto, e que prefere dar à família de Liam Payne o tempo necessário. "Hoje estou decidindo segurar 'Do No Wrong' e deixar essa liberdade para todos os membros da família. Embora todos nós amemos a música, ainda não é a hora. Ainda estamos todos de luto pela morte de Liam e quero que a família chore em paz e em oração. Todos nós esperaremos. Com amor, Sam Pounds", postou o produtor musical.



Além disso, Sam afirmou que deseja que quaisquer ganhos gerados pela futura liberação da faixa sejam encaminhados para instituições de caridade, conforme a escolha dos familiares de Liam Payne. "Quero que todos os lucros vão para uma instituição de caridade de sua escolha (ou como eles desejarem)", escreveu Pounds em suas redes sociais.



O falecimento de Liam Payne ocorreu no dia 16 de outubro, em Buenos Aires, quando o cantor caiu do terceiro andar de um hotel, em Buenos Aires, na Argentina. A causa da morte foi registrada como "politraumatismo", resultando tanto em hemorragia interna quanto externa. As investigações sobre o trágico incidente ainda estão em andamento.



A decisão de adiamento do lançamento de "Do No Wrong" agradou aos fãs do cantor. "Obrigado Sam.....por esperar. Haverá um momento certo para isso no futuro....por enquanto choramos", disse uma fã. Já outra seguidora escreveu: "Obrigado por fazer a escolha certa. Está na linha do que Liam teria escolhido".



Fonte: Vagalume